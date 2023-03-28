Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldı: İşte yerine geçen isim

Kamuoyu araştırmaları yapan Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kendisine ait sosyal medya hesabından Antalya’dan CHP Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Özkiraz, bu açıklamasının ardından Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldığını açıklayarak yerine geçen ismi de paylaştı. Özkiraz'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Avrasya araştırmanın yeni başkanı @savasyildirim'ı takip ve tebrik edebilirsiniz."

Özkiraz'ın yerine geçen Savaş Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

Heyecanımız yüksek! Gençliğimiz var! Çıktığınız bu yolda başarılarınızın devamını dilerim. Gözünüz arkada kalmasın. AKAM bayrağını, ekibimizle daha da yükseklere çıkaracağız @avrasyaanket

Destek mesajı atan, tebriklerini sunan herkese çok teşekkür ederim.