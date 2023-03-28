Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldı: İşte yerine geçen isim

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz CHP Antalya Milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından dikkat çeken bir hamle daha yapan Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldığını duyurdu.

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldı: İşte yerine geçen isim

Kamuoyu araştırmaları yapan Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kendisine ait sosyal medya hesabından Antalya’dan CHP Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Özkiraz, bu açıklamasının ardından Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldığını açıklayarak yerine geçen ismi de paylaştı. Özkiraz'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Avrasya araştırmanın yeni başkanı @savasyildirim'ı takip ve tebrik edebilirsiniz."

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldı: İşte yerine geçen isim - Resim : 1

Özkiraz'ın yerine geçen Savaş Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

Heyecanımız yüksek! Gençliğimiz var! Çıktığınız bu yolda başarılarınızın devamını dilerim. Gözünüz arkada kalmasın. AKAM bayrağını, ekibimizle daha da yükseklere çıkaracağız @avrasyaanket
Destek mesajı atan, tebriklerini sunan herkese çok teşekkür ederim.

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın yönetim kurulundan ayrıldı: İşte yerine geçen isim - Resim : 2

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