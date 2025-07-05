Çöl Tozu O İlçeyi Esir Aldı! Dağlar Yok Oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir hava sıcaklığı ile beraber çöl tozu etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, öğlen saatlerinde etkisini arttırdı.

Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cilo Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Turan Baran, "Günlerdir havalar sıcak. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bizde o anları kendimizce çöl tuzlarını kayıt altına aldık" dedi.

Kaynak: İHA