Hatay’da 600 Bin Tane Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 600 bin adet Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Hatay’da 600 Bin Tane Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor.

Altınözü İlçesi Kıyıgören mevkiinde yapılan operasyonda 600 bin adet Captagon (100 kilogram) adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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