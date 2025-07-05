Hatay'da 6 Firari Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 6 firari şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5’i tutuklandı.

Hatay'da 6 Firari Yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Kasten yaralama suçundan aranan İ.E.U., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.K.,vergi usul kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan H.İ. ve M.S., cebir tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan K.K., hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan M.K. adlı şahıslar İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındılar.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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