Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi toprağa verildi

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in naaşı, Evciler Mezarlığına defnedildi.

Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi toprağa verildi

Hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından belediye önünde kıldırılan cenaze namazının ardından Enver Salih Dinçer'in naaşı, Evciler Mezarlığına defnedildi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen de katıldı.

Bir süre önce karaciğer nakli yapılan Dinçer, dün göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alınmış ve doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

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