Çin'den İstanbul'a Uzanan Ölüm Tuzağı: İşte Kritik Detaylar ve Kaçış Anları

İstanbul’da kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Çinli iş insanı Yong Wang’ın cesedi, Arnavutköy’de sürülmüş bir tarlada toprağa gömülü halde bulundu. Ellerinin, ayaklarının ve ağzının koli bandıyla bağlandığı, başında darp izi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.

KORKUNÇ DETAYLARI ANLATTI

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu korkunç cinayete dair detayları tv100'de anlattı. Tosunoğlu, "Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine güvenlik kamera görüntüleri üzerinden takip başlattı. Görüntülerde İş insanı Yong Wang’ın bir süre sonra Bakırköy’deki otele gelerek Shuyang L. isimli kadını aldığı ve Fatih, Kapalıçarşı bölgesinde lüks bir lokantaya götürdüğü tespit edildi. Yemek yedikten sonra dışarı çıkan ikilinin içinde 4 kişi bulunan bir otomobil tarafından kesildiği ve Çinli iş insanının bu kişiler tarafından kaçırıldığı görüldü. Aslında bu kadın köstebek. Çin'de alacak verecek nedeniyle yaşanan bir anlaşmazlık üzerine orada husumetli olduğu kişilerin ajanı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yong Wang'ın yanındaki kadının kaçırma öncesinde sürekli telefonuyla mesaj gönderdiğini, kaçırma sırasında ise yere çömelerek sanki olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit etti. İşadamını kaçıran şüphelilerden birinin kadını Aksaray'a bıraktığı, kadının hemen ardından önce oteline ardından havalimanına giderek aynı gün içinde Çin'e döndüğünü tespit etti.

İSTANBUL'A İLK GELİŞLERİ DEĞİL

Tosunoğlu, aynı katillerin daha önce de Çinli iş insanı Wang'ı öldürmek amaçlı İstanbul'a geldiklerini fakat ulaşamadıklarını belirtti. Yakalanma korkusuyla Çin'e tekrar geri dönmüşler. Öte yandan Wang'ın kaçırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Wang'ın aracına binerken şüphelilerin geldiği ve zorla alıkoydukları görülüyor. Şüphelilerle iş birliği yaptığı belirtilen kadın da kaçırılmadan hemen önce Wang ile yürürken görülüyor.

Bu gelişme üzerine bölgede başlatılan ceset arama çalışmalarında Yong Wang’ın cesedi sürülmüş bir tarla içinde 'Dik' şekilde gömülmüş olarak bulundu. Cesedin elleri, ayakları ve ağzının bantlı olduğu ve başında darp izi olduğu tespit edildi.

DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ OLABİLİRLER

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan ilk incelemenin ardından hazırlanan ön raporda Yong Wang’ın boğularak ölmüş olduğu belirtildi. Rapora göre Çinli işadamının başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldıktan sonra elleri ayakları ve ağzı bantlanarak gömüldüğü ve boğularak hayatını kaybetmiş olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayla ilgili isimleri tespit edilen Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qın ve Chaodong Wang’ın 21 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Havalimanından uçağa binerek Çin’in Pekin kentine gittikleri tespit edildi.

