Halit Yukay'ın Ölümüne İlişkin Davada Yeni Gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ İfade Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulunmuştu. Yukay'ın cansız bedeni kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül'de, TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ İFADE VERDİ

Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada Yukay'ın eşi, annesi ve babası sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da tanık olarak dinlendi.

Mahkemede konuşan Tatlıtuğ, Halit Yukay ile ertesi gün buluşacaklarını söyleyerek konuya ait bildiklerini paylaştı.

Tatlıtuğ'un ifadesi şöyle:

"4 Ağustos günü merhum Halit'le telefonda birkaç defa telefon konuşmamız oldu. Kendisiyle ailece tatil planlıyorduk. Kendisi, eşi, çocukları, ben, benim eşim ve benim oğlum bir tatil planlıyorduk. Kendisinden bir tekne aldım. Bu süreden önce ve bu süreden sonra da tekne aldıktan sonra da çok yakın bir dostluğumuz söz konusu oldu. 4 Ağustos günü kendisi Yalova'dan öğleden sonra avara olduktan Bozcaada'da o akşam konaklayacaktı. Ertesi gün ise benim yanıma geldiğini planlıyordu.

Hava şartları kötü olmak durumunda ise rotasını değiştirip ya Çeşme tarafına ya da Bozcaada'da tekrar kalmaya devam edecekti. Kendisiyle birkaç defa telefon karşılıklı telefon açmalarımız söz konusu oldu. Ama benim anladığım dümen başındayken telefonlara cevap veremedi. Sonra o bana döndü, telefonu açtı. Çok kısa bir görüşmemiz oldu. Kendisi gayet keyfi yerindeydi. Kendisi gayet olumlu, pozitif durumdaydı. Kısa bir görüşmemiz oldu.

'LOKASYONU İSTEDİM, SİNYAL KESİLDİ'

"Lokasyonunu sordum. Neredesin diye. O bana Marmara'nın kuzeyinden seyir halinde olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu, takriben birkaç saat sonra da Bozcaada'da konaklayacağını söyledi. Kendisiyle telefonda konuşurken lokasyon vermesi gerektiğini söyledim. Dedim ki 'Lokasyonu verirsen seni takip edeceğim. Ben de buradan takip etmek istiyorum.' 'Tamam, lokasyonu sana göndereceğim' derken son konuşmamız o oldu. Sonra sinyal kesildi.

'İÇİME BİR HİS DÜŞTÜ'

10 gün önce de biz yoldaydık. Aynı yolu biz giderken benim de aşağı yukarı bir, bir saate yakın. Evet, bir saate yakın bir telefon sinyaline ulaşamadığım bir zamanım olmuştu. Lakin göndermiş olduğum mesajların da karşı tarafa ulaşılmadığını fark edince içime bir his düştü.

Çalışmış olduğu hem de yakından da iş birliği içerisinde olan ve arkadaşı olan kişiye telefon açtım. Eren'e telefon açtım, kendisine durumu bildirdim. Dedim böyle böyle bir durum var. Ben kendisine ulaşamıyorum ama biliyorum ki 10 gün önce bu yolu yaptık telefon kesilmiş olabilir. Ama ne olur ne olmaz. Bu bilgi sende kalsın. Ben sana bu bilgiyi vereyim. İlerleyen dakikalarda sen ulaşırsan, ben ulaşırsam tekrar bir istişare içerisine girelim dedim.

Onun akabinde üzerinden bayağı bir zaman geçti. Sonra telaş ve panik başladı. Derken kolluk kuvvetleri, deniz kolluğu, kara kolluk kuvvetleri derken bilgiler geçildi. Ondan sonra arama çalışmalarına başlandı. Bu konuyla ilgili verebileceğim bilgiler bunlardır."

Kaynak: İHA