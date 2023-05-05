Haftada 30 dakika telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırabilir

Araştırmalar, haftada yarım saat cep telefonuyla konuşmanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini gösteriyor.

Son Güncelleme:
Haftada 30 dakika telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırabilir

Çin Güney Tıp Üniversitesi'nden bir ekip, cep telefonuyla konuşma ile yüksek tansiyon riski arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı. Araştırma kapsamında İngiltere'de yaklaşık 200 bin yetişkin, 12 yıl boyunca izlendi.

Daily Mail’in haberine göre; çalışma, haftada 30 dakika ya da daha fazla telefonla konuşanların, daha az konuşanlara oranla yüksek tansiyon geliştirme riskinin yüzde 12 fazla olduğunu gösterdi. Yüksek tansiyon geliştirme riski en yüksek grubun, günde bir saatini düzenli olarak telefonda konuşarak geçirenler olduğu kaydedildi.

Ayrıca haftada altı saatten fazla telefonla konuşanlarda yüksek tansiyon görülme olasılığının, beş dakikadan az konuşanlara oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, cep telefonu kullanımı ile yüksek tansiyon arasındaki bağlantının, cihazların yaydığı düşük seviyede radyo frekansı enerjisiyle ilgili olabileceğini belirtti.

Katılımcıların cep telefonu kullandığı yıl sayısı ve kulaklık veya hoparlör gibi ekipmanlar kullanıp kullanmamalarının, risk seviyesinde bir fark yaratmadığı bildirildi. Uzmanlar, kalp sağlığı açısından telefon görüşmelerinin azaltılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler
telefon
Son Güncelleme:
Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor.. Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor..
Berberler Odası, Süleyman Soylu'ya saç kesme makası hediye etti Berberler Odası, Süleyman Soylu'ya saç kesme makası hediye etti
Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!