Berberler Odası, Süleyman Soylu'ya saç kesme makası hediye etti

Bakanlıktan istifa etmeden AKP'den İstanbul milletvekili adayı gösterilen Süleyman Soylu, Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Berberler etkinlik sonunda Soylu'ya saç kesme makası hediye etti.

Berberler Odası, Süleyman Soylu'ya saç kesme makası hediye etti

Görevinden istifa etmeden AKP'den İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Seçim etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz de katıldı.

Berberlere seslenen Soylu, konuşmasında pazar tatili vaadinde bulundu. Soylu, “Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü Başkan'ın söylediğini de söyledim. Dedi ki 'İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor'. Uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir meseleydi. Güzel bir sistem kuruldu" diye konuştu. 

Bakan Soylu'ya, konuşmasının ardından cam fanus içinde saç kesme makası hediye edildi.

Denizli merkezli 4 ilde operasyon: 17 gözaltı Denizli merkezli 4 ilde operasyon: 17 gözaltı
Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı Balıkesir Manyas'ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı
Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor
Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!