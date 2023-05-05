Berberler Odası, Süleyman Soylu'ya saç kesme makası hediye etti

Görevinden istifa etmeden AKP'den İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Seçim etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz de katıldı.

Berberlere seslenen Soylu, konuşmasında pazar tatili vaadinde bulundu. Soylu, “Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü Başkan'ın söylediğini de söyledim. Dedi ki 'İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor'. Uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir meseleydi. Güzel bir sistem kuruldu" diye konuştu.

Bakan Soylu'ya, konuşmasının ardından cam fanus içinde saç kesme makası hediye edildi.