Çiftçilere Ücretsiz Sulama Borusu Dağıtıldı

Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırılan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, yüzde 100 geri dönüşümden elde ettiği ham maddelerle boru üretimi yaptı.

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, atık eskimiş sulama boruları modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin tarımda önemli ihtiyaçlarından yassı ve yuvarlak boruya dönüştürüldü. Tarım Peyzaj A.Ş’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi iş birliğinde yürüttüğü "Hibeli Damla Sulama Boru Desteği" projesi kapsamında üretilen 12 milyon metre yassı ve 6 milyon metre yuvarlak sulama borusu, başvurusu kabul edilen üreticilere gerçekleştirilen törenle dağıtıldı.

'ÜRETİCİYE NEFES OLACAK'

Çiftçilere yönelik dağıtım töreni 28 Nisan Pazartesi günü Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Damla Sulama Boru Üretim Tesisinde saat 14.30’da gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de su kaynaklarını korumak adına tesisin önem taşıdığını vurgulayarak, Damla Sulama Boru Üretim Tesisinin hem doğaya hem de üreticiye nefes olacağını belirtti.





Kaynak: AA