Çiçekçiye Dükkanında Silahlı Saldırı!

Manisa'nın Soma ilçesindeki çiçekçi, iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çiçekçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiçekçiye Dükkanında Silahlı Saldırı!

Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, kapısının önüde A.S. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde kanlar içine yere yığılan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren A.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul'da Lüks Sitede Yangın! 1 Kişi Alevlerin İçinde Mahsur Kaldı İstanbul'da Lüks Sitede Yangın! 1 Kişi Alevlerin İçinde Mahsur Kaldı
12 Yıldır Hayvana Şiddet Yok: Tunceli'de Belediyeler 'Ötanazi' Yapmayacak 12 Yıldır Hayvana Şiddet Yok: Tunceli'de Belediyeler 'Ötanazi' Yapmayacak
Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı
4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek 4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı