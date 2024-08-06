İstanbul'da Lüks Sitede Yangın! 1 Kişi Alevlerin İçinde Mahsur Kaldı

İstanbul Sultangazi'de lüks sitede elektrik tesisatından dolayı yangın çıktı. Bir kişi evde mahsur kalırken, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul'da Lüks Sitede Yangın! 1 Kişi Alevlerin İçinde Mahsur Kaldı

Sultangazi'de saat 11.00 sıralarında Eski Habibler Mahallesi’nde bulunan 13 katlı sitenin, 10. katında yangın çıktı.

ELEKTRİK TESİSATINDA PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, 3 kişinin yaşadığı evin yatak odasındaki elektrik tesisatında patlama meydana geldi. Kıvılcımların sıçradığı koltuk tutuşunca daire sakinleri site içinde bulunan yangın hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Hortumdan su gelmeyince alevler büyüyerek tüm daireyi sardı.

1 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangın çıkan evden 2 kişi kaçarak kurtulurken, 1 kişi mahsur kaldı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan kişi pencereden bağırarak yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı site bahçesinden giriş yapamayınca gaz maskeleriyle alevlerin sardığı eve girdi.

Ekipler, mahsur kalan vatandaşı oksijen tüpü yardımıyla kurtararak tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, çıkan yangının dumanı havalandırma boşluğundan sitede bulunan dairelere yayıldı. Yangında, 3 kişi dumandan etkilenirken alevlerin sardığı evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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