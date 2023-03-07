Çiçek Sepeti'nden 'The Yeşil' tablosuna özür: İlişkimizi sonlandırdık

Online satış platformu Çiçek Sepeti'nde skandal bir satış ortaya çıktı. Son olarak Bursaspor maçında ortaya çıkan 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı hediyelik ürünün, "The Yeşil Ahşap Tablo!" adıyla satıldığı ortaya çıktı.

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Çiçek Sepeti'nden 'The Yeşil' tablosuna özür: İlişkimizi sonlandırdık

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Amedspor maçında açılan yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartının tablosu online satış platformu Çiçek Sepeti'nin internet sayfasında 49.90 TL'ye satışa sunuldu. Satışın tepkilere neden olmasının ardından Çiçek Sepeti, sosyal medyadan yaptığı açıklamada satışı iptal ettiklerini belirterek özür diledi.

Amedspor-Bursaspor maçında açılan yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartının tablosu online satış platformu Çiçek Sepeti'nin internet sayfasında hediyelik ürün olarak satıldığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından tablo satıştan kaldırıldı.

Çiçek Sepeti'den skandal satış: The Yeşil Ahşap Tablo!Çiçek Sepeti'den skandal satış: The Yeşil Ahşap Tablo!Güncel

ciceksepeti.com isimli sitede “yeşil” kod isimli Mahmut Yıldırım ve Toros logosunu taşıyan hediyelik ürün 49.90 TL'de satılıyor. "Mahmut Yıldırım Yeşil The Yeşil 25x18 Ahşap Tablo Mdf Poster" ismini taşıyan "hediyelik eşyanın" 69.90 TL'den indirime girdiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada #ÇiçekSepetiBoykot paylaşımları yapılmaya da başlandı. Satışın yapıldığı Çiçek Sepeti'nin internet sitesinde yer alan ilan, tepkilerin ardından kısa süre sonra kaldırıldı.

Çiçek Sepeti söz konusu durumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürünün siteden kaldırıldığını ve satıcıyla ticari ilişkisinin sonlandırıldığını belirterek özür diledi.

Çiçek Sepeti'nin açıklaması şu şekilde:

Çiçek Sepeti'nden 'The Yeşil' tablosuna özür: İlişkimizi sonlandırdık - Resim : 2

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