CHP'ye mi Katılacak? Mansur Yavaş'ın Devreye Girdiği İddia Edilmişti! Eski İYİ Partili Koray Aydın Sessizliğini Bozdu

Ankara kulislerini hareketlendiren 'CHP’ye transfer' iddiasına Koray Aydın’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, 'CHP’ye ya da herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum' dedi.

Ankara siyasetinde son günlerin en çok konuşulan iddiası, eski İYİ Partili Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceği yönündeydi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Aydın ile CHP yönetimi arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği, hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da bu süreçte rol aldığı öne sürülmüştü.

Ancak bu iddialara Koray Aydın’dan net bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, “Basında ve sosyal medyada çıkan CHP’ye geçeceğime dair haberler doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Aydın açıklamasında, “CHP’ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum” dedi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN TRANSFER İDDİASI

İYİ Parti’nin kurucularından olan ve 2024 yerel seçimlerinden sonra partisinden ayrılan Ankara Milletvekili Koray Aydın, uzun süredir yeni bir siyasi oluşumla anılıyordu. Aydın’ın, Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti ile görüştüğü, ancak bu teklifi reddettiği iddia edilmişti. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre ise Aydın’ın CHP yönetimiyle temas halinde olduğu ve görüşmelerin “olumlu ilerlediği” belirtilmişti.

“TEPKİ ÇEKER MİYİM?” DİYE SORMUŞ

Kulislerde Aydın’ın aktif siyasete dönmeyi planladığı, yakın çevresine “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye sorduğu iddiaları da yer aldı. Ancak CHP içinde, özellikle milliyetçi kökenli bazı isimlerin transfer konusunda çekinceli olduğu öne sürülüyor.

“KORAY AYDIN İÇİN MANSUR YAVAŞ DEVREYE GİRDİ” İDDİASI

Siyasi kulislerde, Mansur Yavaş’ın Koray Aydın’ın CHP’ye katılımı için arabuluculuk yaptığı yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak bu söylentiler Aydın’ın açıklamasıyla birlikte rafa kalkmış oldu.

