AK Parti İktidarının 23'üncü Yılına Özel Klip! 'Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak'

AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümünde iktidara gelişinin 23’ncü yılında tarihteki bazı “ilkler”in anlatıldığı bir video klip paylaştı. AK Parti’nin paylaştığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözlerine yer verildi.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine, “Bu söz söylendiğinde bir milattı. Çünkü o gün yorgunluk bitti, diriliş başladı. Korku bitti, cesaret başladı. Karanlıklar bitti, yeni Türkiye başladı” ifadeleri kullanıldı.

Klip, AK Parti’nin sosyal medya hesabından, “Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı” notuyla paylaşıldı.

