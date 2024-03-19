CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıkladı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıkladı. Yayımlanan belgede Tugay'ın Karşıyaka'da bir apartman dairesi ve 2017 model BMW 5.20 marka otomobil sahibi olduğu görüldü.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıkladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıklayan adayların arasına katıldı. Tugay’ın bulunduğu mal bildirimine göre, Karşıyaka'da bir apartman dairesi ve 2017 model BMW 5.20 marka otomobil sahibi olduğu görülüyor.

Cemil Tugay’ın seçim ofisinden yapılan açıklamada, Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkan adaylığı boyunca da mal bildiriminde bulunduğuna dikkat çekildi.

Tugay’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Güncel mal bildirimimi Kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu konuda hayatım boyuncu gösterdiğim titizliği, Büyükşehir Belediyesi yönetimi sürecinde de tam bir şeffaflıkla sürdüreceğim. Bu şeffaflık ve hesap verilebilirlik, birinci derecedeki yakınlarım için de geçerli olmuştur ve olacaktır."

CEMİL TUGAY’IN MAL BİRİMİ

Yayımlanan belgeye göre, Cemil Tugay, 2024 rayicine göre 15 milyon TL değerinde hâlihazırda oturduğu apartman dairesinin ve 2 milyon 200 bin TL değerinde 2017 model BMW 5.20 marka otomobilin sahibi. Ayrıca, banka hesaplarında 465 bin 56 Türk Lirası, 3 bin 300 Amerikan Doları, 9 bin 400 Euro nakit parası bulunuyor.

Tugay’ın eşinin üzerine ise kayıtlı menkul veya gayrimenkul mal varlığı bulunmadığı görüldü.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıkladı - Resim : 1

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