CHP'nin Boykot Sitesi Yine Kapatıldı
CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de erişime engellendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Mart'ta Saraçhane'deki mitingde açıkladığı boykot firmalarına dair hazırlanan "boykotyap.com" adlı internet sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.
Parti, siteyi 'boykotyap.net' adresiyle yeniden yayına almıştı. boykotyap.net de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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