CHP'li Özer'in Avukat Kızı Emniyet Binasına Alınmadı
Gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in kızı avukat Seraf Özer, ziyaretçi kartı olmasına rağmen emniyet binasına alınmadı. Avukat Seraf Özer ve emniyet mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özer'in sorgusunun başladığı öğrenildi. Öte yandan Özer'in kızı avukat Seraf Özer’in, ziyaretçi kartı olmasına rağmen emniyet binasına alınmadı.
Özer, emniyet mensuplarına gerçekleştirilen itiraz sonucunda binaya girebildi. Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı'nın avukatıyla görüştürülmediği kaydedildi.
Kaynak: Medyascope
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