CHP'li Karabat: Sayıştay’ın Notu 'Sıfır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM’de görüşmeleri devam eden 2025 yılı bütçesi kapsamında Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Sayıştay Başkanlığına sert eleştiriler yönelten Karabat; “Denetleme görevini yapan Sayıştay, görevini yapmazsa o ülkede gerçek bir beka sorunu vardır.” dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SONUNU HAZIRLIYOR!'

Devlet bütçesinin etkili bir denetime tabi tutulmasının vahim sonuçlar doğurabileceğine işaret eden CHP’li Karabat Osmanlı döneminde denetlemeden sorumlu kurum olan Divan-ı Muhasebat’tan da örnekler vererek şunları söyledi:

“Divan-ı Muhasebat denetim görevini yerine getirebildi mi? Hayır. Osmanlı saray eşrafının ve yandaşlarının sömürüsüne engel olabildi mi? Hayır. Halk yoksulluğa mahkûm edildi mi? Evet. Şimdi maalesef benzer bir tabloyla karşı karşıyayız, Divan-ı Muhasebat Osmanlı'yı nasıl çöküşe götürmüşse bugün Sayıştay da Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu hazırlamakla meşgul.”

CUMHURBAŞKANLI BÜTÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN SAPMA

2011 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığının bütçe denetimlerinde bulgu sayısının sıfır olduğuna dikkat çeken Karabat; “2011 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Sayıştay denetimlerinde bulgu sayısı sıfır. Cumhurbaşkanlığının 2023 bütçe gider toplamı 7 milyar 857 milyon.. Peki, planlanan ödenek ne? 6 milyar 600 milyon civarında. Arada 1 milyar 200 milyon fark var ve Sayıştay bunu bulgu konusu, eleştiri konusu, sorgulama konusu yapmıyor.” dedi.

'SAYIŞTAY’I ‘SAYIŞTAK’ YAPTINIZ!'

Bulgu sayısı sıfır olan kurumların sadece Cumhurbaşkanlığı ile sınırlı olmadığına işaret eden Karabat; “Dışişleri Bakanlığı, bulgu sayısı sıfır. Adalet Bakanlığı, bulgu sayısı sıfır. Millî Savunma Bakanlığı, bulgu sayısı sıfır. Diyanet İşleri Başkanlığı, bulgu sıfır. İletişim Başkanlığı, bulgu sıfır... ‘Sıkıysa denetleyin’ demişler, siz de denetlememişsiniz” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Konuşmasının devamında Sayıştay’a yaptığı denetimler için not veren Karabat; “Sayıştay’ın itibarını yerle bir ettiniz; Sayıştayı sayıştak yaptınız… Ve şimdi ben de sizin notunuzu açıklıyorum: Sizin de denetim notunuz sıfır!” diyerek tepki gösterdi.

'RAPOR BÜKÜCÜ BAŞKAN'

Sayıştay Başkanı ile YSK başkanın kardeş olduğunu da hatırlatan CHP’li Karabat, bu durumun AKP’nin liyakatten uzak yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti. Karabat, “Rapor Bükücü” dediği Sayıştay Başkanına sert sözlerle yüklenerek şunları söyledi: “Sayın Başkan, rapor bükücü derken boşuna söylemiyorum. Elinizde bir kırmızı kalem, Sayıştay’ın kıymetli denetçilerinin bulduğu bulguları çiziyorsunuz. O yüzden rapor kırpıcısınız. Tek faydanız kısa süren raporlardan kaynaklı kırtasiye tasarrufunuz, başka faydanız yok.”