CHP'li Deniz Demir: TÜİK'e Göre Uzman Doktor Muayenesi 34 Lira Ama Aspirin 81 Lira

CHP'li Demir, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında baz aldığı fiyat tablosunu eleştirmek için kurumun önüne gitti. Burada bir açıklama yapan Demir, "Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
CHP'li Deniz Demir: TÜİK'e Göre Uzman Doktor Muayenesi 34 Lira Ama Aspirin 81 Lira

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, gün içinde ortaya çıkan ve TÜİK’in enflasyonu değerlendirirken kullandığı madde fiyatlarının ardından, kurumun önünde açıklamalarda bulundu. Demir, TÜİK’in baz aldığı fiyat tablosunda uzman doktor muayenesi 33 lira 69 kuruş olmasının yanında, eczanelerde satılan Aspirin fiyatının 81 lira olmasına dikkat çekti.

TÜİK’in baz aldığı fiyat listesini eleştiren Demir, “Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL” diye konuştu.

Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?Ekonomi

Açıklamasına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tam da meşhur TÜİK binasının önündeyim. Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonu hesaplamak için baz aldığı fiyat listesini görünce şok geçirdim. Bu kadar da olmaz artık. Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL. Makyajlı enflasyon rakamlarına bakınca aklımızla resmen alay ediyorlar. Bir kutu aspirinin fiyatı 81 TL ama uzman doktor muayene ücreti ise 34 TL. Bu bile rakamların ne kadar çarpıtıldığının bir kanıtıdır. Makyajın bu kadarına da pes."

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deniz Demir CHP TÜİK
Son Güncelleme:
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
ABB'den Sahte Anket Uyarısı! Mansur Yavaş'a Oy Verenleri Öğrenmeye Çalışıyorlar ABB'den Sahte Anket Uyarısı! Mansur Yavaş'a Oy Verenleri Öğrenmeye Çalışıyorlar
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 446 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 446 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?