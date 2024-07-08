CHP'li Deniz Demir: TÜİK'e Göre Uzman Doktor Muayenesi 34 Lira Ama Aspirin 81 Lira

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, gün içinde ortaya çıkan ve TÜİK’in enflasyonu değerlendirirken kullandığı madde fiyatlarının ardından, kurumun önünde açıklamalarda bulundu. Demir, TÜİK’in baz aldığı fiyat tablosunda uzman doktor muayenesi 33 lira 69 kuruş olmasının yanında, eczanelerde satılan Aspirin fiyatının 81 lira olmasına dikkat çekti.

TÜİK’in baz aldığı fiyat listesini eleştiren Demir, “Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL” diye konuştu.

Açıklamasına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tam da meşhur TÜİK binasının önündeyim. Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonu hesaplamak için baz aldığı fiyat listesini görünce şok geçirdim. Bu kadar da olmaz artık. Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL. Makyajlı enflasyon rakamlarına bakınca aklımızla resmen alay ediyorlar. Bir kutu aspirinin fiyatı 81 TL ama uzman doktor muayene ücreti ise 34 TL. Bu bile rakamların ne kadar çarpıtıldığının bir kanıtıdır. Makyajın bu kadarına da pes."

Kaynak: ANKA