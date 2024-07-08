ABB'den Sahte Anket Uyarısı! Mansur Yavaş'a Oy Verenleri Öğrenmeye Çalışıyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Seçimde kime oy verdiniz?' gibi sorular soranlara karşı başkentlileri uyardı. Belediyenin böyle bir uygulamasının olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.

'BAZI ART NİYETLİ KİŞİLER...'

Aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçen yetkililer şu açıklamada bulundu:

'Bazı art niyetli kişilerin "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.

Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'