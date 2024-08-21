CHP'li Belediyelere İtfaiye Personeli Engeli: Bakanlık Yanıt Dahi Vermemiş

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde 16 Ağustos'ta başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Her orman yangınında olduğu gibi İzmir'deki yangında da yangına müdahalenin geç kalması ve yetersizliği gündem oldu. Yangından etkilenen vatandaşların tepkisini çeken bu duruma siyasiler de açıklamalarıyla destek verdi.

BELEDİYELERİN TALEPLERİ YANITSIZ BIRAKILDI

Tartışmalar devam ederken 31 Mart’ta CHP’ye geçen 14 büyükşehir belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan talep ettiği personel sayısı ve norm kadro sayısının detaylarına ulaşıldı. Buna göre 5 bin 448 itfaiye personeli talep edilirken sadece 2 bin 16 personel atanmasına onay verildi. İtfaiye personeli talep eden pek çok belediyenin talepleri de yanıtsız bırakıldı. Bunların arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edilmesi gereken kadro sayısı toplam bin 711 iken şu an görevli 929 itfaiye personeli bulunuyor, 782’si ise boş kadro. Yani istihdam edilmesi gereken personel kadrosu yüzde 46. 31 Mart seçimleri sonrasında 500 kişilik kadro talep eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ise bakanlık hala bir yanıt vermedi.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde norm kadro sayısı bin 540 iken bunun sadece 422’si dolu. Görevli personel kadrosunun yüzde 27 olduğu belediyede boş kadro sayısı bin 118 olurken haziran ayında 300 kadro talep edildi. Bakanlık bu talebe de henüz cevap vermedi.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli toplam norm kadrosu 6 bin 170 olurken kadronun 3 bin 383’ü boş. 2 bin 300 itfaiye personeli isteyen İBB’ye de Bakanlık henüz yanıt vermedi. İtfaiye norm kadrosu 511 olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde boş kadro sayısı 295 iken talep edilen kadro sayısı ise 100. Ancak Bakanlık bu talebi de henüz yanıtlamadı.

Kaynak: ANKA