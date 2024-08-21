Bir Kamyon Dolusu Kaçak Göçmen Yakalandı!

Kırklareli'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda kapalı kasa kamyonetle kaçmaya çalışan 32 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.

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Bir Kamyon Dolusu Kaçak Göçmen Yakalandı!

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli bir aracı takip altına aldı. Kapalı kasa kamyonet, Dereköy yolu üzerinden baraj yolu istikametine dönerken dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yapılan takip sonucunda araç, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince durduruldu.

Araçta, 1 organizatör ile 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs ve yabancı uyruklular, gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör B.E.D. isimli şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda, 2 ayrı suçtan aranmakta olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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