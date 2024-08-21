Kazdağları'na Girişler Yasaklandı

Orman yangınları Türkiye'de yaz aylarıyla birlikte artış gösterirken, Kazdağları'na girişler yasaklandı. Balıkesir'in en fazla orman yangını riski bulunan 10 ilden biri olduğu işaret edilmişti.

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Kazdağları'na Girişler Yasaklandı

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları ortaya çıkarken Balıkesir ve Çanakkale’nin il sınırları içinde bulunan Kazdağları Milli Parkı ile ilgili önlem alındı. Milli park alanlarına girişler 31 Ekim’e kadar yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü’nün açıklamasında Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun aldığı karar hatırlatılarak, Kazdağları Milli Parkı'nın 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldığı açıklandı.

EN RİSKLİ 10 İLDEN BİRİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de son hava raporlarında orman yangınları bakımından son derece elverişli kritik bir haftaya girildiğine dikkat çekerek, Balıkesir'in en fazla orman yangını riski bulunan 10 ilden biri olduğunu işaret etmişti.

Açıklamada, birkaç gün hava sıcaklıkların 35 derece ve üzerinde seyredeceği, havadaki nemin yüzde 30'un altında kalacağı bildirildi.

Kurumun açıklamasında "Rüzgarların poyraz şeklinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre ve üzerinde esecek olması, orman yangınları açısından son derece riskli bir durumun oluşması nedeniyle Milli Park içinde bulunan Yaylatepe çadırlı kamp alanı ve Altınoluk cam seyir terasındaki izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere Milli Park'a her türlü giriş ve çıkışlar, 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır” denildi.

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Yangın orman Balıkesir
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