Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Bilecik'te yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. İlhan Özkara isimli adamın kalp rahatsızlığı olduğu ve yakın zamanda bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde 2 katlı bir binanın birinci katında ikamet eden İlhan Özkara'nın (75) eve gelen yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. Özkara'nın kalp rahatsızlığı olduğu ve yakın zamanda bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Yaşlı adamın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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