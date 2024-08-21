MEB'den Bir Tartışmalı Adım Daha: Özel Okullara 'Türkçe' Talimatı

Fransız okullarında baskı yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez ismi Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okula, isimlerini Türkçeleştirmeleri konusunda bir yazı gönderdi. Bakanlığın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 6 ilin valiliğine bir yazı gönderdi.

MEB’in "Türk Okulları" konulu adıyla gönderdiği yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan şu hükümler hatırlatıldı: "Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını söz konusu illerdeki valiliklere bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir” dedi.

AKILLARA FRANSIZ OKULLARI KRİZİ GELDİ

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Fransız okulları için MEB'in kendilerine bir anlaşma sunduğunu ve anlaşmanın imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin bir nota verildiğini duyurmuştu.

Yaşanan kriz sonarı MEB, iki Fransız okuluyla ilgili kararını vermiş, kurumlar arasında iş birliği anlaşması için çalışmaların başlayacağı açıklanmıştı. Bu süre içerisinde ise okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacağı, bu okulların, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerine "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" derslerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler tarafından verileceği açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem