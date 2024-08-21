Dünya Alarma Geçti: Maymun Çiçeği İki Ülkeye Daha Sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan etmesiyle tüm dünyada maymun çiçeği virüsüne (Mpox) karşı alarm durumuna geçilirken, iki ülkeden daha kötü haber geldi. Brezilya’dan Arjantin’e giden bir kargo gemisinde şüpheli vaka görüldü.

Bir diğer vaka ise Tayland’da ortaya çıktı. Uzak doğu ülkesinde tespit edilen hastanın Afrika’dan gelen bir erkek olduğu kaydedildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ortaya çıktığı ve komşu Afrika ülkelerine de sıçradığı belirtilen maymun çiçeği virüsü farklı kıtalara da sıçradı. Arjantin’de bir kargo gemisi şüpheli vaka sebebiyle demir atmak zorunda kaldı.

Rosario kenti yakınlarında Parana Nehri'nde karantinaya alınan geminin, Brezilya'nın Santos kentinden San Lorenzo Limanına gittiği kaydedildi. Arjantinli yetkililer, gemide Hint uyruklu bir mürettebatın göğüs ve yüz bölgesinde cilt lezyonları görüldüğünü aktardı.

BİR VAKA DA TAYLAND’DA

Yerel haber ajansı Thai Enquirer'ın haberine göre, Tayland’daki hasta ise, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden seyahat eden yabancı uyruklu bir kişi.