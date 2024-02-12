CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo yapıldı

CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu'na anjiyo yapıldığı bildirildi.

CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo yapıldı

CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu’nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, yaptığı açıklamada, Ciravoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Balkanlı açıklamasında, “Şükrü Ciravoğlu öğle saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayetiyle Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gitmiş ve yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılarak, stent takılmıştır. Sağlık durumu çok iyi olup, yarın taburcu olması bekleniyor. Çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir. Edirneli hemşerilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Etiketler
CHP Edirne
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı
İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti: Turhan Çömez iddiası dikkat çekti İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti: Turhan Çömez iddiası dikkat çekti
Boğaziçi Üniversitesi 1135. gününde: Akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü Boğaziçi Üniversitesi 1135. gününde: Akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun! Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!
Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi
Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı
CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu MYK'dan geçen isimler belli oldu