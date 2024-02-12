CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo yapıldı

CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu’nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, yaptığı açıklamada, Ciravoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Balkanlı açıklamasında, “Şükrü Ciravoğlu öğle saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayetiyle Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gitmiş ve yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılarak, stent takılmıştır. Sağlık durumu çok iyi olup, yarın taburcu olması bekleniyor. Çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir. Edirneli hemşerilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.