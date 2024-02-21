CHP'li başkan istifa etti

CHP'de aday belirleme süreçlerinin sona ermesinin ardından CHP Foça İlçe Başkanı ve beraberindekiler aday belirleme yöntemlerini eleştirerek istifa etti.

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CHP'li başkan istifa etti

CHP’de yerel seçimler için aday belirleme maratonu sona ererken, istifalar da art arda gelmeye başladı.

Son olarak CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve beraberindeki 8 yönetim kurulu üyesi, partinin aday belirleme yöntemlerini eleştirerek istifa etti.

CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar istifa eden isimler arasında yer aldı.

İstifanın gerekçesi ise, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafınca anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu bildirildi.

İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği belirtilirken, konuya ilişkin bugün bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

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