Adıyaman'dan 15 milyon yıllık balık fosili keşfedildi

Orta Miyosen Dönemine ait olan bir balık fosili, Adıyaman'da bulundu. Fosilin Adıyaman Müzesi’nde sergileneceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Adıyaman'dan 15 milyon yıllık balık fosili keşfedildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili, Adıyaman Müzesi’nde sergilenecek.

Besni ilçesi Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi. Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor. Orta Miyosen Dönemine ait olan ve günümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne getirildi. Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santim uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin bir vaziyette görülüyor. Orta miyosen dönemine tarihlediğimiz bu fosil günümüzden yaklaşık 16 milyon ve 11.6 milyon yıl arasına tarihlenmekte, yani günümüzden 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu fosiller göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görülmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Müze, Fosil
Son Güncelleme:
Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu
Bağımsız Maden İş'in raporu: İşçiler, siyanürlü toprağı kaldırmak için işbaşı yapmaya çağrılmış! Bağımsız Maden İş'in raporu: İşçiler, siyanürlü toprağı kaldırmak için işbaşı yapmaya çağrılmış!
CHP adayı son gün istifa etti! CHP adayı son gün istifa etti!
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti