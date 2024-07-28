CHP'den İlk Hamle: Belediyeler 'Borç Kıskacı' İçin Harekete Geçiyor

Bir süredir devam eden 'SGK' borçları tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP kurmayları, belediyelerin SGK borçları üzerinden sıkıştırılmasına karşı ilerleyen günlerde belediye başkanlarıyla toplantılar yaparak gelir artırıcı önlemlere çalışacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Kurmaylar, “1-3 Ağustos genel başkanımızın da katılımıyla Burdur’da il belediye başkanlarımız bir araya gelecek. Bu toplantının asıl gündemi et ve süt fiyatlarının tüketiciye yansıması ve sektörün sorunlarıydı. Ancak bu son yaşanan gelişmeleri de toplantıda değerlendireceğiz. Engelller daha önce de oldu ama biz yine hizmetimizi yaptık, buna devam edeceğiz” dedi.

'ARAZİLER GERİ ALINACAK'

Belediyeye ait olup kirasız kullandırılan yerler için olacağını söyleyen partililer, “Yeni devraldığımız yerlerde önceki dönem bir vakfa, bir yandaşa ücretsiz verilmiş dükkânlar, arsalar, yerler var. Bu fiziki işgalleri kaldıracağız. Mesela bina bir vakfa verilmiş, oraya yurt yapılmış ya da bir dükkân işgal ettirilmiş, hâlâ kirası ödenmiyor. Bunların geri kazanılmasını ve gelirlerinin dönmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Borçların neden daha önce istenmediğine ilişkin konuşan CHP kurmayları, “2019 yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’u kazandığımızdan beri farklı engeller çıkardılar. Kaynakları azalttılar, gelirlerdeki kesintileri artırdılar. Şimdi de aynısını yapmak, ‘Hizmet edemiyorlar’ algısı oluşturmak istiyorlar. Ülkede ciddi bir ekonomik kriz var ve CHP’li belediyeler buna karşı kendi yükümlülüklerinin yanında Kent Lokantası, Emekli Kart, süt dağıtımı, Halk Ekmek araçları, sosyal yardımlar, yurt desteği gibi pek çok konuda halka hizmet veriyor. Ancak iktidar, bu hizmetleri partizanca baktığı için engellemek istiyor. Yıllarca kendi yönetimlerindeyken almadıkları SGK borcunu da bu yüzden istiyorlar. Yani halka kötülük ediyorlar” dedi.