Fatih'te Feci Kaza! Bariyerlere Çarpıp Takla Attı

Fatih'te, sahil yolu Kumkapı mevkiinde bir araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te Feci Kaza! Bariyerlere Çarpıp Takla Attı

Fatih Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde, saat 09.00 civarında trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece vardiyasında çalışan sürücü Y.K., yolcu konumundaki arkadaşı G.D. ile birlikte Kennedy Caddesi üzerinde seyir halindeyken 34 FJJ 967 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil önce yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Ardından da çarpmanın şiddetiyle takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 2 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada otomobil sürücüsü Y.K. ve G.D. hafif yara alırken kiralık olduğu öğrenilen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Araç sürücüsünün, olay yerinde bulunan ekiplere gece boyunca çalıştığı için yorgun olduğunu ve kazanın bu nedenle gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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