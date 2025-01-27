CHP'den İktidara Sert Çıkış: 'Buradan İlan Ediyoruz' Diyerek Haykırdı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu'daki otel faciasına ilişkin konuşan Yücel, "Bolu Kartalkaya faciasında kaybettiğimiz 78 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." diyerek sözlerine başladı.

'BU İKTİDARIN ELİNDE İNSANLAR ÖLÜYOR'

"Yarım kalan her bir hayatın üzüntümüzü katladığı, “bu kadarı da olmaz” diye isyan ettiğimiz her olaydan sonra, daha da kötüsünü yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz." diyen CHP'li Yücel sözlerine şöyle devam etti:

Hukuksuzluklara itiraz ederken, her geçen gün yeni bir hukuksuzlukla karşılaştığımız, Yenidoğan bebek ölümlerine, iş cinayetlerine, maden facialarına isyan ederken, Otel penceresinden sarkıtılan çarşaflarla hayatta kalmaya çalışan insan görüntülerinin belleklerimize kazındığı; Yetkisi çok ama her ne hikmetse sorumluluğu olmayan bir iktidarın yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu iktidarın elinde, insanlar ölüyor, hayatlar kararıyor…"

Çürümüş sistemin her geçen gün bir başka faciaya neden olduğunu ifade eden Yücel, "Binalar yıkılıyor, oteller yanıyor, depremde kentlerimiz yerle bir oluyor, dere yatağına yapılan evleri sel alıp götürüyor… Ve bu millet AKP’nin 23 yıllık iktidarının liyakatsiz, basiretsiz, adeta halkına düşman yönetim anlayışının bedelini canlarıyla ödüyor." dedi.

'AKP NE YAPIYOR?'

Yaşanan facialara ilişkin AKP'nin ne yaptığına değinen Yücel, "Bütün bu yaşananlarda sorumluluğu yokmuş gibi o bildik pişkin ve sorumsuz tavırlarıyla insan hayatını ucuzlaştırmaya devam ediyor. Kartalkaya’da facianın yaşandığı günden itibaren yapılan her açıklama, AKP’nin bu elim ve vahim olayı manipüle etme çabası içerisinde olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor."

'TEK DERTLERİ...'

Bolu'daki faciaya ilişkin hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde Tanju Özcan'a yıkılması için algı operasyonu yapıldığını ifade eden Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

Ardından başta olaya ilişkin yayın yasağı getiren RTÜK; birdenbire yayın yasağını kaldırıyor. Bütün bunlar AKP’yi, AKP’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u sorumluluktan kurtarmak için yapılıyor… Dertleri; 78 vatandaşımızın yitip giden hayatları, 36 çocuğumuzun yarım kalan umutları, Ya da o otelde hayatını idame ettirmek için çalışan otel çalışanlarının sönen yaşamları değil… Tek dertleri kendilerini sorumluluktan kurtarmak…"

'ALGI YÖNETİMİ'

AKP’nin bu ülkede liyakati ortadan kaldırdığını söyleyen Yücel, “Yetkin kişiler tarafından yönetilmeyen kurumlar disiplinlerini kaybetmiştir. İşte bu nedenle, devlet kurumlarında başıboşluk günden güne artmaktadır. Siyaseti “halka hizmet etmek” amacının dışına çıkaranların bugün elinde kalan tek şey “algı yönetimidir.” Devletin köklü kurum ve kuruluşları bu algı yönetiminin birer parçası haline getirilmiştir.” dedi.

Kaltalkaya faciasında ilk andan beri çalışmaların başında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hedef gösterilmesinin amacının asıl sorumluların gizlenmesi olduğunu söyleyen Yücel, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un açıklamalarına tepki gösterdi.

RAPORDA BOLU BELEDİYESİNİN ADI GEÇMİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkililerinin "sorumlu" olduğu tespit edilen raporda, otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren "kusurlu" bulundu.

'EN HAFİF TABİRİYLE UTANÇ VERİCİ'

13 sayfadan oluşan raporda Bolu Belediyesi’nin adının dahi geçmediğinin altını çizen Yücel konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un açıklamaları ise en hafif tabiriyle utanç verici! Bir bakan yönettiği kurumlarla ilgili kanunları mevzuatı bilmez mi? AKP iktidarında bilmez... Bir bakan "Bence il özel idaresi hatalı, bence gerekeni onlar yapmamış, bence o yükümlü" der mi? AKP iktidarında der...

Üstelik de Bakanın adres gösterdiği İl Özel İdaresi, yani İçişleri Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu; “İl özel idaresinin denetim gibi bir görevi de, yok teşkilatı da yok. Burası Turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte her şey var” diyerek Turizm Bakanını yalanladı…”

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Yücel, “Otel zinciri ve Turizm acentesi sahibinden turizm bakanı yapılırsa, işte bunlar olur.” diyerek tepki gösterdi. Yücel, “Tek derdi kendi otellerinin, kendi acentelerinin cirosunu arttırmak, yeni yatırımlar yapmak, parasına para, zenginliğine zenginlik katmak olan Bakan, mevzuat da bilmez, denetim görevini de yerine getirmez. Böyle bir bakanın olduğu bir sektörde, yangınlar da olur, kazalar da olur, can ve mal kayıpları da olur!” ifadelerini kullandı.

'O KOLTUKTA BİR GÜN DAHİ OTURMAN...'

Erdoğan’a "Siz ciğeri kediye emanet etmişsiniz" diyen Yücel, Bakan Ersoy’a şu sözlerle seslendi:

“Sana da bir çift sözümüz var Mehmet Nuri Ersoy! Kulaklarını aç, iyi dinle. Hukuk devletinde sorumlular “bence” ile başlayan cümlelerle değil, yasaların yetki ve sorumluluklarla belirlenir. Yangının meydana geldiği Kartalkaya bölgesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Köroğlu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde olduğunu, bu alanda Bolu Belediyesinin herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını bir bakan olarak bilmiyorsan rezalet, biliyor da, sırf otel sahibi senin tanıdığın diye, ona sağladığın ayrıcalıklar bilinmesin, senin sahibi olduğun şirketin bu oteli “şirketin önerisi” diye pazarladığı ortaya çıkmasın diye söylemiyorsan daha büyük rezalet! Mehmet Nuri Ersoy, o koltukta bir gün dahi oturman 85 milyon vatandaşımızın vicdanını, kaybettiğimiz 78 canımızın kemiklerini sızlatacak.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da seslenen Yücel, “Sakın ha soruşturmaya müdahale etmeye yeltenmeyin. Bunun altında kalırsınız. Kaybettiğimiz 78 canının vebali sizin üzerinizde kalır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayda kimin sorumluluğu, kusuru ve ihmali varsa yargı önüne çıkarılıp hak ettikleri cezayı alana kadar soruşturmanın ve davanın takipçisi olacağız.” diyerek uyarıda bulundu.

'AKP HUKUK CİNAYETLERİ İŞLİYOR'

Türkiye’nin hukuksuzluklar ülkesi haline geldiğini söyleyen Yücel, AKP’nin ‘Benden olmayan herkes suçlu ve gözaltına’ alınmalı diyerek hukuk cinayetlerini işlediğini söyledi.

Yücel, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın uğramış olduğu haksızlık ve hukuksuzluklarla mücadele ederken, Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın, kapısına gönderilen 8 polisle fiilen gözaltına alınıyor. Bir twitten bile ürküp korkan bu zihniyetin talimatı ile yapılan şafak operasyonları, hukuksuz soruşturmalar, tehditler ve baskılar karşısında gençliğin susup, sineceğini zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. 23 yıllık çürümüş, yıpranmış ve yozlaşmış iktidar, baskı ve zorbalık ile yönetmeye kararlı gözüküyor, ama bilsinler ki bizler de mücadelede kararlıyız.” dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın da hukuksuz olarak tutuklandığını ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na jet hızıyla soruşturma açıldığına değinen Yücel, hukukun iktidarın elinde oyuncak edildiğini söyledi.

İMAMOĞLU'NA JET SORUŞTURMASINA İLK TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan "bilirkişi" soruşturmasıyla ilgili Yücel şunları söyledi:

Sayın İmamoğlu’nun bugün yaptığı basın toplantısı CHP’li belediyelere yapılan, yapılmak istenen kumpasın, kurulan tuzağın ve hukuk dışı operasyonların belgeleriyle bir bir kamuoyu önünde ifşa edilmesinden ibarettir. Yine bugünkü açıklamasından suç ya da suç unsuru çıkarmak, niyet okumanın, zorlamanın ötesinde “Suç uydurmaktır”

Görüyoruz ki; AKP iktidarı artık iyice paniklemiştir, insicamını yitirmiştir, gözünü karartmıştır. Ancak şunu herkes bilsin; Bedeli ne olursa olsun bu hukuksuzluklara, bu kirli oyunlara ve kumpaslara boyun eğmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. "