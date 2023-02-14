CHP'den Bülent Arınç'ın 'seçim' çağrısına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 11 Şubat’ta yaşamını yitiren önceki CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı anarak sözlerine başladı.

ARINÇ'A SESLENDİ

Altay, eski TBMM Başkanı, AKP kurucularından Bülent Arınç'ın seçimin ertelenmesine ilişkin yaptığı çağrı üzerine, "Felaketi bahane edip, milletin kantarına çıkmaktan kaçmak için önden sayın Arınç’tan böyle bir açıklama yapması istenmiş olabilir. Bilmiyorum. Çünkü sayın Arınç’ın zaman zaman AK Parti’ye yönelik eleştirel sözleri de oluyordu. Bu yüzden ‘AK Parti’nin vicdanı’ sözleri çok kullandı. Ben sayın Arınç’ın milletin vicdanı olmasını tavsiye eder ve arzu ederim" diye konuştu.

"BU DEPREMDE TERSİ OLDU"

Altay ayrıca "Kefen yok. Hadi vinç yok, operatör yok. Ses var, ekip yok. Ekip var, ekipman yok. Ekipman var, ses yok. Eskiden deprem olduğu zaman kurtarma ekibi giderdi enkazın başına, sesim geliyor mu diye aşağıya seslenirdi. Bu depremde tersi oldu. Enkazdan insanlar bağırıyor, sesimi duyan yok mu diye. Böyle bir tablo yaşadık. Bunları konuşmamız lazım. Allah beterinden saklasın” dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Devlet nerede” diye soranlara yönelik olarak kullandığı “Kanı bozuk, karakter yoksunları, işbirlikçi sefiller” ifadeleri içinse Altay, “Muhalefeti tehdit ediyor, AHBAP’ı hedef gösteriyor. Devlet Bey, Türkiye’de ‘Devlet nerede?’ diye kavramı literatüre kim soktu biliyor musun sen. Tayyip Erdoğan soktu, 1999 depreminde. Hem de 99 depreminde, devlet beşinci saatinde her şeyiyle oradayken” yorumunu yaptı. Altay, seçim ertelenemeyeceğini belirterek, "Erdoğan, seçimi öteleyerek hesap vermekten kaçamaz. Hesabı millete vereceksin. Hem de ister 14 Mayıs’ta ister 18 Haziran’da… Memleket ve millet ağır yara almış. Millet yarasını kimin saracağını belirlemelidir" dedi.