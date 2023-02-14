Yunan ekibin doktoru gözyaşlarını tutamadı: Arama-kurtarma çalışmalarında bir çocuk bize, bir kutu bisküvi verdi

Yunan arama-kurtarma ekibinin doktoru Sokratis Doukas, arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir çocuğun onlara bir kutu bisküvi getirdiğini anlatırken ağladı.

Yunan ekibin doktoru gözyaşlarını tutamadı: Arama-kurtarma çalışmalarında bir çocuk bize, bir kutu bisküvi verdi

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde ilk yardıma koşan ülkelerden biri olan Yunanistan'ın Özel Afet Müdahale Birimi, dün itibariyle ülkesine döndü.

Bugün basın açıklaması yapan ekip, deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özel Afet Müdahale Birimi'nin Doktoru Sokratis Doukas, arama-kurtarma ekibinin çalışmalarını sağlık açısından desteklediklerini söyleyerek "Asıl rolümüz kurtarılan depremzedelerin enkaz altından çıkartıldıktan sonra tıbbi olarak desteklenmeleri, stabilize edilmeleri, örtülmeleri ve temel yaşam işlevlerinin desteklenmesi ve ambulansa kadar güvenli bir şekilde teslim etmek" dedi. 

Doukas, Türkiye'deki çalışmaları sırasında bir çocuğun onlara bir kutu bisküvi getirdiğini ve unutamayacağı söyledi. Doukas anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 

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