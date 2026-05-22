CHP 'Mutlak Butlan' İçin Başvurdu: YSK Toplandı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından toplandı. YSK'nın saat 11.00’de kurul toplantısı için bir araya gelirken; CHP'nin başvurusu sisteme 11'den önce düştüyse bu haftaki toplantıda talebin inceleneceği, yoksa sonraki toplantıya kalacağı öğrenildi.
CHP, partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi kararına karşı yeni bir hamle yaptı.
YARGITAY VE YSK'YA İTİRAZ
Parti, reddedildikten sonra istinafa taşınan davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetiminin görevinin kurultay öncesi kadroya devredilmesi kararının verilmesine karşı YSK'ya itiraz başvurusu yaptı. Özel, dün yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yargıtay'a tedbir kararının kaldırılması için başvuruyu yaptıklarını duyurmuştu.
YSK BUGÜN TOPLANDI
YSK'nin gerçekleştireceği toplantı bugün saat 11.00'de başladı.
CHP RESMEN İTİRAZ ETTİ
Öte yandan CHP, 'mutlak butlan' için resmi itirazını YSK'ya yaptı. CHP adına Mehmet Hadimi Yakupoğlu ‘mutlak butlan’a itiraz başvurusunu YSK'ya iletti.
CHP'nin yaptığı itirazın bugün saat 11.00'e kadar sisteme düşmesi halinde başvurunun bugünkü toplantı gündemine alınacağı aksi takdirde ise bir sonraki toplantıda itirazın değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi