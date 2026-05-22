25 Yıllık Sır Çözüldü: Hande Çinkitaş Cinayetinde Müebbeti Kesinleşen Baba Yakalandı

Türkiye'yi sarsan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde Yargıtay'ın gerekçeli kararını açıklamasının ardından müebbet hapis cezası kesinleşen baba Nezih Çinkitaş, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye gündeminden yıllarca düşmeyen ve uzun süre faili meçhul kalan Hande Çinkitaş cinayetinde, adalet çeyrek asır sonra tecelli etti. 2001 yılında evinde vahşice katledilen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın davasında Yargıtay’ın gerekçeli kararını açıklamasıyla birlikte hukuki süreç tamamlandı ve sıcak bir gelişme yaşandı.

Hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yüksek Mahkeme tarafından onanarak kesinleşen baba Nezih Çinkitaş için yargı makamlarınca derhal tutuklama kararı çıkarıldı.

FİRARİ BABA İSTANBUL'DA YAKALANDI

Hapis cezasının kesinleşmesi ve yakalama kararının sisteme düşmesinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari durumdaki baba Nezih Çinkitaş’ın gizlendiği adresi tespit etti. Düzenlenen nokta operasyonuyla yakalanan Çinkitaş, kelepçelenerek gözaltına alındı.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Nezih Çinkitaş’ın emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Cinayet hükümlüsü babanın, kesinleşen hapis cezasının yüzüne okunması ve cezaevine gönderilmesi amacıyla bugün gün içinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

