CHP, Meclis'te Emekli Zammını Protesto Edecek: Kırmızı Kart Gösterecekler

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Emekli taban aylıklarının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin maddenin de bulunduğu torba kanun yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

MUHALEFET SEPETLE GELECEK

Yaklaşık 2 bin TL’yi bulan bu zammı protesto etmeyi planlayan muhalefet milletvekilleri, bu zamla dolduramadıkları bir sepetle komisyona gelecek. Emekliye verilen zam ile hiçbir temel ihtiyacın karşılanamayacağını vurgulayacak olan CHP’li milletvekilleri, iktidara “Verdiğiniz zammın karşılığı bu kadar” mesajını verecek.

ZAMMA DA KIRMIZI KART

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı “Kırmızı Kart” eylemi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na da taşınacak. CHP milletvekilleri ayrıca emekli zammının görüşüleceği komisyon toplantısında iktidara kırmızı kart gösterecekler.

Kaynak: Haber Merkezi