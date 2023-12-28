CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Roboski mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde (Roboski) 19'u çocuk 34 kişinin PPK'lı zannedilerek öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Roboski mesajı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde 19'u socuk 34 kişinin PKK'lı zannedilerek öldürülmelerinin yıl dönümü dolayısıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X’den mesaj yayınladı.

Çelik'in mesajı şöyle:

“12 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde hayatını kaybeden 34 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. 12 yıldır bekletilen adaletin bir an önce tesis edilmesi, mağdur ailelerin ve toplumsal vicdanımızın yaralarının sarılması tek temennimiz.”

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