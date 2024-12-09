CHP İl Başkanlığı Önünde Hareketli Saatler, Nedeni Ortaya Çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşandı. Bina önünde yaşanan ufak çaplı patlamaya çöpe atılan bataryaların neden olduğu belirlendi.
Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki çöp konteynırında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ufak çaplı patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, çöp konteynırında incelemelerde bulundu.
PANİĞİN SEBEBİ BATARYA ÇIKTI
Yapılan incelemede, sokak üzerinde bulunan bir telefon tamircisinin çöp konteynırına bozuk bataryaları attıktan sonra üzerine soba külü döküldüğü ve sıcaklıktan dolayı bataryaların patladığı ortaya çıktı. Telefon tamircisinin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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