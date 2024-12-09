Sakaryaspor Başkanına Tokatta Gerekçeli Karar

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin davada 2 sanığında 3 farklı suçtan 3 yıl 22 ay 22 gün ceza almalarına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında 2 şahıs "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti. Bahse konu olan olaya ilişkin Gökhan İn, Sakarya Adliyesi'ne giderek kendisine tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi olmuştu.

Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istenildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan 2 yıl 4 ay 22 gün, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçundan 10 ay ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını ve sanık H.C.Ş.'nin tahliyesine hükmetmişti.

GEREKÇELİ KARAR ÇIKTI

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin görülen davada 2 sanığında 3 farklı suçtan 3 yıl 22 ay 22 gün ceza almalarına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan ve sanıkların kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılan kararda, “Sanıkların isim vermekten imtina ettikleri üçüncü kişi veya kişilerce videonun çekilmesi gayesiyle yönlendirildikleri, katılanın da bu kişi veya kişileri tanıdığı kanaatine varıldığı ancak onun da isim vermekten kaçındığı, videonun kurgu olmadığının, katılanın ilk başta rıza göstermediğinin ancak üzerinde kurulan baskı sebebiyle korktuğu için mecbur kaldığı konuşma içeriklerinden net bir şekilde anlaşılmıştır.

Sanık H.C.Ş.'nin Gökhan İn'e tokat attığı, yine konuşma esnasında tehdit içerikli sözler söyleyerek futbolcuya olan 150 bin lira borcun katılana ceza olarak kesildiğinin söylendiği, katılanın konuşma içeriklerinden olay sebebiyle endişe ve kaygı duyduğunun görüldüğü, tehdit ve cebir içeren video çekildikten sonra videonun sanıklar tarafından üçüncü kişi veya kişilere gönderildiği anlaşılmıştır" ifade edildi. Ayrıca kararda, sanıkların "nitelikli yağmaya teşebbüs", Gökhan İn'in rızası olmaksızın ilgili videoyu çekerek ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ ve videoyu sosyal medya üzerinden yaymak suretiyle ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarını işledikleri kaydedildi.

Kaynak: İHA