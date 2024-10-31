Gökhan Günaydın'dan Kayyım Tepkisi: 'Sıradaki Hedef İBB'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında önemli açıklamalarda bulundu. Günaydın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından hedefin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğunu belirtti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi olduğunu öne süren sözlerine sert bir yanıt verdi.

ESENYURT'A KAYYUM ATAMASI

Büyükataman’ın "CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Günaydın, bu suçlamaların siyasi bir saldırı olduğunu vurguladı. Günaydın, "Bizi ne ile suçluyorsun? DEM ile 'Kent uzlaşısı' adı altında iş birliği yapmışız. İki siyasi parti yerel seçimlerde 'Neler yapabiliriz?' diye konuşmuşlar. Bu suçlamanın büyüklüğüne bakın!" dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını hatırlatan Günaydın, MHP'nin kendi tutumunu sorguladı. Günaydın, "Öcalan'ı DEM'in kürsüsüne davet ediyorsun. Bizi ne ile suçluyorsun? DEM ile 'Kent uzlaşısı' adı altında iş birliği yapmışız. Bak sen şu suçlamanın büyüklüğüne! İki siyasi parti yerel seçimlerde 'Neler yapabiliriz?' diye konuşmuşlar. Bakın, CHP yerel seçimlerde Türkiye İttifakı yaptı. Ne demek Türkiye İttifakı? Esenyurt'ta kim varsa onunla konuşurum. Erzurum'da kim varsa onunla konuşurum. Mersin'de, İzmir'de kim varsa da onunla konuşurum. Esenyurt'un yarısı Kürt ise benim Kürtlerle konuşmamdan daha doğal ne olabilir?! Sen Kürtleri sevmiyor olabilirsin, senin kafan ırkçı olabilir. Ben doğduğum evi seçemedim. Ailemiz, dilimiz, anne ve babamız bize aktarıldı ve bunları ayrımcılık olarak görmek haksızlık." şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA 2019 DERSİ

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın "İstanbul işaretini mi aldınız?" sorusuna ise Günaydın, "Burada çok açık değil mi? Söylüyor işte, 'Esenyurt yetmemeli, İBB'ye de bakılmalı.' Ne yapacaksın, ne yapmayı planlıyorsun? 2019'da yapmadın mı? 2019'da yapıp da o dersi almadın mı? Mitil attın da o dersi almadın mı? Daha neyin peşindesiniz? Bütün bunların yeni süreçle alakalı olduğu açık." diyerek MHP’nin geçmişteki hatalarına dikkat çekti. Günaydın, bu kayyım atamasının ve suçlamaların, yeni süreçle doğrudan alakalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: HalkTV