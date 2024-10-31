Kılıçdaroğlu 'Sine-i Millet' Dedi, Özgür Özel, İsim Vermeden Konuştu: 'Bu Tuzağa Kimse Kapılmasın'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması sonrası tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu tutuklama üzerine sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 'sine-i millet' çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz" dedi.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt'taki mitingde yaptığı açıklamalar dikkatlerden kaçmadı. Özel, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt verdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir takım sosyal medya hesaplarından şöyle yazıyorlar; DEM Parti, CHP, muhalefet Meclis'ten çekilsin. Sine-i millete dönün erken seçim yapılsın. Bakın ben size hesabı söyleyeyim tut ki 130 vekil sadece biz ya da toplam 200 vekil sine-i millet dedik.

Sine-i Millet erken seçim doğurmuyor, ara seçim doğuruyor. Ara seçim 90 gün sonraki ilk seçim. Sen seçilmişsin bir daha girmiyorsun, AK Parti ile MHP giriyor. O 200 milletvekilini 100'ünü alıyor. Ya da 130 milletvekilin 80'ini alıyor.

'BU TUZAĞA KİMSE KAPILMASIN'

Mevcut 320'nin üstüne ekliyor. 400 vekili alıyor, ne sana ne bana ihtiyacı olmadan Anayasa'yı değiştiriyor. Canı ne istiyorsa onu yapıyor. Buradan bütün muhalefet yapanları uyarıyorum. Sine-i millet erken seçim demek değildir. AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır, bu tuzağa kimse kapılmasın."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi.

Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı. Dillerinden düşürmedikleri "dış güçler," metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız. Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var.

O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem