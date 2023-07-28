CHP'li Ali Mahir Başarır, o anları Gerçek Gündem'e anlattı: Akbelen'de neler yaşandı?

Akbelen'e giden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyaya yansıyan tartışma görüntülerini Gerçek Gündem'e anlattı. Başarır, olayın öncesinde ve sonrasında yaşananları aktardı.

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CHP'li Ali Mahir Başarır, o anları Gerçek Gündem'e anlattı: Akbelen'de neler yaşandı?

GERÇEK GÜNDEM - Muğla Akbelen Ormanı'nda yandaş Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletme için ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi sürüyor.

Maden için istimlak edilen alandaki ormanı dört yıldır savunan köylüler ve direnişçiler ağaç kıyımına karşı direnirken, bugün bölgeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri ile milletvekilleri bölgeye gitti. Alandan CHP heyetinde bulunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eylemcilerle tartıştığı anların videoları geldi.

BAŞARIR, O ANLARI ANLATTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akbelen’de yaşanılanları Gerçek Gündem’e anlattı.

Başarır, “Biz bölgeye Genel Başkan gideceği için daha öncesinden keşfe gittik. Orada bulunanlar ‘niye geç kaldınız’ dediler. Anlattım olanları. O sırada iki köylü kadın benimle fotoğraf çektirmek istedi. Onları kırmadım. Orada bulunan birkaç kişi ‘siz artist misiniz ne fotoğraf çektiriyorsunuz’ dedi. Daha sonra da köylü kadınlara dönüp, ‘niye bunula fotoğraf çektiriyorsunuz’ diye bağırdılar. En başından provokasyon çıkarmak için uğraşıyorlardı. Videosu çekilen anın ardından aynı iki insan yine yanıma geldi. Ve aynı saldırgan üslupla devam ettiler” dedi.

Sosyal medyada yayılan videoda Ali Mahir Başarır’ın parmak salladığı ve “Bana bağırma" dediği görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ali Mahir Başarır Akbelen Ormanı CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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