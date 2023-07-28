Sağlıkta şiddet son bulmuyor: Hemşireye hastane bahçesinde bıçaklı saldırı

Çorum'da bir hemşire, husumetlisi tarafından iş çıkışı hastane bahçesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralandı.

Sağlıkta şiddet son bulmuyor: Hemşireye hastane bahçesinde bıçaklı saldırı

Çorum’da hastane bahçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen aileler arasında çıkan tartışmada engelli M.A.Ö. (31), sağlık çalışanı M.A.A.’yı bıçakla bacağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre; olay Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Aralarında geçmişte husumet bulunan aileler hastane bahçesinde karşılaşınca tartışma çıktı. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen M.A.A.’nın amcasının oğlu M.A.Ö.’yü geçmişte silahla yaraladığı, taraflar arasında bu nedenle kavga çıktığı öğrenildi. Kavganın büyümesiyle engelli de olduğu öğrenilen M.A.Ö., tartıştığı sağlık çalışanı M.A.A.’yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Kavganın bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanı M.A.A. hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler
Sağlık
2023 yılı bitmeden zengin olacak 4 burç! Şans onların yüzüne gülecek. Paraya boğulacaklar 2023 yılı bitmeden zengin olacak 4 burç! Şans onların yüzüne gülecek. Paraya boğulacaklar
Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcılarının üçü de Boğaziçi mezunu Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcılarının üçü de Boğaziçi mezunu
Koç, Yapı Kredi'de hissesini sattı Koç, Yapı Kredi'de hissesini sattı
Anne babalar dikkat! Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı! Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti