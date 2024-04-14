Özgür Özel'den, Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına tepki: "Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin tepki gösterdi. Özel, "Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır." dedi.

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Özgür Özel'den, Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına tepki: "Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir"

İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddiasına ilişkin bir paylaşımında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu bir grubun fotoğrafı kullanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir." paylaşımında bulundu.

Gözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandıGözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandıGündem

Kaynak: ANKA

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