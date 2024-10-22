‘CHP Genel Başkanı Olabilir’ Denilen Günaydın’dan Açıklama: 'AKP ile Normalleşme Olmaz'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "Normalleşmeyi artıralım diyoruz" ifadesini değerlendirdi. AKP'nin 'normalleşme' söylemi altında otoriter bir rejimi yeniden üretme çabasının bulunduğunu söyleyen Günaydın, CHP'nin bu planın bir parçası olmayacağının altını çizdi. Günaydın, yeni çözüm süreci tartışmalarını da değerlendirdi. Yeni çözüm süreci tartışmalarını güvenilir bulmadıklarını ve demokratikleşmenin ancak AKP'nin gitmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Günaydın, "22 yıldır yapmadıklarını şimdi yapmalarını beklemek inandırıcı değil" dedi.

'AKP'NİN 22 YILDIR YAPTIKLARINI KABUL ETMİYORUZ'

Sema Kızılarslan'a konuşan Günaydın, normalleşme sürecine ilişkin şöyle konuştu:

“22 yıllık iktidarın geride bıraktığı ekonomik, politik ve kültürel bir yıkım var. Biz, Türkiye'nin ilk seçime kadar bu gerilimi ve kutuplaşmayı sürdürmeden, insanların birbirine düşman olmadan ilerlemesini istiyoruz. Kutuplaşma, Türkiye'de gerçeklerin görülmesine engel oluyor. Özellikle kutuplaştırılan kesimler, AK Parti'ye sorgulamadan oy verir hale geliyorlar. Bu yüzden, bu süreci sakin bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Ancak bu, AK Parti'nin 22 yıldır yaptıklarını kabul ettiğimiz veya onlardan hızla değişim beklediğimiz anlamına gelmiyor. Bu ikisini birbirinden ayıralım.

'AKP İLE NORMALLEŞME OLMAZ'

Ayrıca, Türkiye'de ‘normalleşme’ ifadesinin arkasında bir İsrail tehdidiyle anayasa değişikliği, olası bir referandum ve ardından kendini yeniden üreten bir otokrasi ve yeni bir Erdoğan dönemi planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu plana hiçbir zaman dahil olmayacak. Yurttaşları kutuplaştırmamak başka bir şey, AK Parti'yi tanımak ve ilk seçimde onları gönderme kararlılığında olmak bambaşka bir şey. Bu nedenle, biz bu dönemi kutuplaşmayı engelleyen bir süreç olarak tanımlıyoruz. Ben şahsen hiçbir zaman bunu ‘normalleşme’ olarak tanımlamadım; AK Parti ile normalleşme olmaz.”

AKP İLE YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK MI?

Günaydın, AKP ile CHP arasında yeni bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya, “Şu anda planlanmış bir görüşme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim törenleri için herkesi sarayda toplayacaktı. CHP, bu etkinliğin Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde yapılmasını önerdi ve ‘Herkes Atatürk'ün evine rahatça gelir, kaçak saraya gelmez’ dedi. Dolayısıyla, şu anda planlanmış bir görüşme bulunmuyor" yanıtını verdi.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞMALARI: 'GERÇEKÇİ DEĞİL'

Günaydın, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin de “Mehmet Uçum'un açıklamaları, yeni bir çözüm süreci ya da demokratikleşme sürecinin güvenilir olmadığını gösteriyor. Onun imasında, ‘Bir çözüm süreci denedik, olmadı. Artık devlet oraya dönmez, anayasa masasına oturmazsanız sizi kapatırız’ ifadesi var. Burada gerçek bir demokratikleşme değil, iktidarın kendini yeniden üretme çabası söz konusu. AK Parti'nin gitmesiyle ancak demokratikleşme mümkün olabilir; 22 yıldır yapmadıklarını şimdi yapmalarını beklemek gerçekçi değil" diye konuştu.

Kaynak: Karar