Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Şırnak'ta Temaslarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Şırnak'ta Temaslarda Bulundu

Bağcı ve Vali Birol Ekici'nin katılımıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, çiftçilere yönelik "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni destekleme modelinin tanıtımı yapılan toplantıda, çiftçiler, Bağcı ve Ekici'ye tarım ve hayvancılıkla ile ilgili öneri ve beklentilerini iletti.

Toplantının ardından Bağcı ve beraberindekiler, valiliği ziyaret ederek Vali Ekici ile görüştü.

Ziyarette, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de yer aldı. ​​​​​​​

Kaynak: AA

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