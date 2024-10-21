Tokat'ta Dereye Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta Dereye Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Zoğallıçukur Köyü yakınlarında, Mehmet Can A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik dereye düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Can A. ile yolcular Osman Ş. ve Mustafa Ş. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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