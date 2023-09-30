Kılıçdaroğlu tahliyesine tepki göstermişti: Kumar baronunun ortağının eşi CHP il yönetiminde çıktı

Yasa dışı bahis suçuyla 6 yıl tutuklu kalan ve nisan ayında infazını tamamladığı gerekçesiyle tahliye edilen Veysel Şahin'in ortaklarından birinin CHP Giresun İl Yönetimi'nde yer alan Hayrettin Evci'nin eşi Fatmagül Demirkılıç Evci olduğu ortaya çıktı.

Kamuoyunda 'kumar baronu' olarak bilinen Veysel Şahin 'yasa dışı bahis' suçuyla 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık soruşturması ve MASAK verilerine göre bahis ve kumar çetesinin yıllık 5 milyar euroya hükmettiği belirlenirken Şahin’in tahliyesi için seferber olan çok sayıda nüfuzlu ismin Ankara, İstanbul ve Kıbrıs arasında bürokrasi trafiği yaptığı ortaya çıkmıştı. Hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası verilen Şahin'in 14 Nisan'da tahliye olmasının ardından kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'yasa dışı bahis' suçundan ceza alan Veysel Şahin'in serbest bırakılmasıyla ilgili konuyu geçtiğimiz günlerde gündeme taşımıştı. Kılıçdaroğlu, Şahin ile ilgili yargı kararlarını hatırlatarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmiş, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" demişti.

EVCİ'NİN EŞİ KIBRIS'TAKİ CASİNONUN YÜZDE 40 ORTAĞI

Konuyla ilgili polemikler devam ederken CHP Giresun İl Yönetimi'nde Başkan Yardımcısı olan Hayrettin Evci'nin eşi Fatmagül Demirkılıç Evci ile Şahin'in eşi Demet Şahin'in kardeş olduğu ortaya çıktı. Veysel Şahin'in 2016 yılında satın aldığı ve eşi Demet Şahin'in üzerine yapılan KKTC'nin Girne şehrindeki Liman Otel & Casino'da 2020 yılında bir devir işlemi yaşanmıştı. Otelin yüzde 30'luk iki hissesinin Besim Tibuk'un çalışanları Sertuğ Apdullah Gülcan ve Muhammet Yılmaz'a aktarıldığı, yüzde 40'lık hissenin ise Şahin'in baldızı Evci'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2021 yılında ise Tibuk'un sahibi olduğu Net Holding bünyesindeki Merit Otelleri, Liman Otel ve Casino’yu işletmek üzere 20 yıllığına kiralamıştı.

12 Haziran 2022'de gerçekleşen CHP Giresun İl Kongresi'nde Gültekin Uzunalioğlu başkanlığında oluşan yönetimde Fatmagül Demirkılıç Evci'nin eşi Hayrettin Evci ismi de yer aldı. Evci ismine partililerden bazılarının itiraz ettiği fakat maddi destekleri sebebiyle bu itirazların kabul edilmediği partili isimler tarafından iddia edildi.

Partililer, Evci'nin CHP'de tanınan biri olmadığını, partiye para aktardığını ve kaynağı belirsiz olan bu paranın rahatsızlık yarattığını dile getirdiler. Seçimden sonra il yönetiminden bir ismin Evci'nin parti yönetiminden çıkarılması için talepte bulunduğu fakat bunun kabul edilmediği öğrenildi. Partililer Veysel Şahin ile ilgili kamuoyunda oluşan gündem sonrası Evci'nin Facebook hesabını kapattığını ve yaklaşık 2 aydır partiye uğramadığını öne sürdüler.

EVCİ'NİN YÖNETİMDEN ÇIKARILMASI İÇİN BİR YÖNETİCİ TALEPTE BULUNMUŞ

Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz Hayrettin Evci telefonumuza yanıt vermedi. CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu aracılığıyla da iletişim kurmak istediğimiz Evci aramalarımıza yanıt vermedi. İddiaları sorduğumuz Gültekin Uzunalioğlu, Evci ailesinin partiye maddi destek sağladıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Giresun'da uzun yıllar baro başkanlığı yaptığını hatırlatarak böyle bir durumu kabul etmeyeceğini belirten Uzunalioğlu, konunun 7 Ekim'de gerçekleşecek kongre için aday olmayı düşünen bir kısım partili tarafından ortaya atıldığını öne sürdü.

Uzunalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar dedikodu. Biz şifahen araştırdık böyle bir şeye rastlamadık. Giresun küçük bir yer, seçim sathına girince herkes herkesin hakkında bir şeyler söylüyor. Sayın Evci'nin partiye uğramadığı doğru değil. Geçen hafta partideydi. Sayın Evci, Dereli ilçesinden bir vatandaş. Gayrimenkul olarak zengin bir arkadaşımız. Partiye maddi destek sağladığı doğru değil. Bizim 7 Ekim'de kongremiz var. Bunu iddia edenler kongrede aday olmadığımızı bilsinler. O arkadaşlar aday olsun. Hayrettin Evci'nin yönetime gireceği yok. Daha önce yönetimden çıkarılması için bu isimlerden biri talepte bulunmuştu."

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, 'saray iktidarının kendi çıkarı için yargı bağımsızlığını yok ettiğini' ifade ettiği açıklamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu? Bu hukuksuz kararları veren Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili hakimleri hakkında herhangi bir işlem tesis ettiniz mi? Bu hakimlerin korunmasının nedeni nedir? Sizi rahatsız eden kararlara imza atan hakimlere yaptığınız 'açığa alma, yer değiştirme, yetki değişikliği gibi' rutin işlemler neden aklınıza gelmedi? Yoksa hukuksuz işlem yapılmasının talimatını siz mi verdiniz? Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen bu kişiyi hangi siyasiler ve bürokratlar, hangi çıkarlar için korumuştur?" sorularını sormuştu.

Adalet Bakanı Tunç ise Kılıçdaroğlu'na "Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz” diye yanıt vermişti.

Veysel Şahin'in avukatı Ersan Şen de açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve "Herkes iddialarını somut delillerle kanıtlamakla yükümlüdür, çamur at izi kalsın gibi yaklaşımlar sorunun çözümüne katkı sağlamaz" ifadelerini kullanmıştı.